Мясников перечислил ошибки людей при лечении травами

Ошибки людей при лечении травами перечислили в программе «О самом главном» известный врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников и врач Алла Осипова. К таковым они отнесли неправильное сочетание трав между собой, сочетание трав с лекарствами, а также длительное лечение травами без консультации врача.

«Сейчас многие спокойно сочетают валериану с мятой. Результат может вас не обрадовать: такой "коктейль" вызовет аллергию и перевозбуждение. Плохо сочетаются шиповник и мята, женьшень и зверобой. Это вообще короли трав, которые лучше всего применять только в холодное время и ни с чем не сочетать», — подчеркнула Осипова. Кроме того, она порекомендовала не смешивать солодку и эхинацею.

Мясников вспомнил случаи, когда заболевшие люди принимали варфарин в сочетании с какими-либо травами. «Многие считают, что это что-то совершенно безобидное, безопасное. На самом же деле это может вызвать очень сильное кровотечение», — заявила Осипова. Мясников подчеркнул, что врачам следует объяснять пациентам все тонкости при назначении лекарств.

Врачи отметили, что нередко люди начинают пить отвары из трав без консультации с медиками. Между тем, длительное употребление таковых может привести к не самым приятным последствиям. Например, прием отвара валерианы через две недели может вызвать колит. «Валериана вызывает очень сильные повреждения двигательных клетках в кишечнике, поэтому обязательно, даже если вы ее любите, делайте перерывы», — предупредила Осипова.

Ранее доктор Мясников назвал главные, связанные со сном признаки депрессии у пожилых людей. «С возрастом опасно как недосыпать, так и пересыпать. Нужно соблюдать гигиену сна», — подчеркнул специалист.