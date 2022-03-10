Названы основные ошибки при повторной вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал об основных ошибках при подготовке к ревакцинации от COVID-19.

Медик рассказал, что нужно тщательнее проверять информацию о подготовке к повторной вакцинации. Он отметил, что в сети начали распространять советы о том, что за несколько дней до прививки нужно принимать разжижающие кровь препараты. «Это все-таки тяжелая артиллерия, это врачебные препараты, которые назначает врач, исходя из состояния свертывающей и противосвертывающей системы, наблюдая потом за изменениями этих показателей. Это хороший инструментарий в руках врача, но у него масса тяжелейших побочек», — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что никакой специальной подготовки к вакцинации не требуется. При этом пояснил, что накануне перед прививкой лучше не злоупотреблять алкоголем, не перегружать себя умственно, физически и выспаться. Таким образом, по его словам, можно снизить негативные факторы, которые могут негативно повлиять на процедуру.

Врач также пояснил, что не стоит отказываться от приема лекарственных препаратов. «Бывает, что человек, например, склонен к аллергическим реакциям, у него чешется или отекло место укола, но он думает, что если выпьет антигистаминный препарат, то вакцина не сработает. Это не так», — рассказал Водовозов и подчеркнул, что жаропонижающие также не влияют на эффективность вакцины.

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