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01:19, 02 ноября 2022
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В программе Малышевой перечислили ошибки при приеме лекарств от боли в сердце

Елена Малышева
Елена Малышева
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ошибки при приеме лекарств от боли в сердце перечислили в эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

Врачи отметили, что при боли в сердце пациенты часто принимают аспирин: этот медикамент позволяет предупредить образование тромбов в крови. Однако, если запить таблетку не водой, а, например, молоком, из-за белка она не усвоится.

Кроме того, во время приема аспирина следует отказаться от употребления чеснока, оливкового масла, имбиря и алкоголя, чтобы не спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение.

Ранее Мясников назвал распространенную ошибку при приеме обезболивающих. Он обратил внимание, что при различных видах боли нужно принимать лекарства из разных групп.

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