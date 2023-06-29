Стилист перечислила основные ошибки в создании летних образов
Стилист Гудошина посоветовала отказаться от телесных носков и микрошорт летом.
Основные ошибки в создании летних образов перечислила в беседе с «Мослентой» персональный стилист Евгения Гудошина. Она посоветовала россиянкам в жаркую погоду отказаться от телесных носков под босоножками, бюстгальтеров с прозрачными лямками и микрошорт.
«Даже короткие телесные носочки под босоножками и сандалиями безбожно бросаются в глаза. Обычно их носят, чтобы предотвратить натирание ног обувью. Но тут вам на помощь придет карандаш от мозолей, который можно найти в любой аптеке», — отметила эксперт.
Под кеды, кроссовки или лоферы она советует надевать белые носки, но здесь важное значение имеет длина.
Стилистическая фишка в том, что их либо не должно быть видно вовсе, либо это должны быть акцентные длинные носки. Поэтому выбирайте хлопковые следки, носки ниже косточки на щиколотке или высокие модели, которые можно натянуть до голени или собрать складками
Гудошина призвала женщин отказаться от микрошорт. По ее словам, они уже не в тренде, а от жары спасают не лучше (а иногда и хуже), чем удлиненные джинсовые шорты или легкие свободные брюки.
«Одежда с открытыми плечами, асимметричными вырезами и на тонких бретелях требует определенного белья. Как правило, это бюст с отстегивающимися бретелями, но никак не с прозрачными лямками. Здесь эффект такой же как с телесными носками: их как бы и нет, но все их почему-то видят», — отметила собеседница «Мосленты».
Она подчеркнула, что сегодня даже обладательницам пышных форм несложно найти в магазинах удобные варианты бюстгальтеров без лямок. Как правило, это недешево, но стоит того.
«Плюс всегда остается вариант закрыть бретели легким вторым слоем: рубашка из льна в таком случае — отличное решение», — заявила стилист.
К одежде важно грамотно подбирать аксессуары. Так, совершенно неуместно в «комплекте» с легким платьем будет смотреться сумка из плотной кожи, которая отлично дополняла образы осенью, зимой и весной.
«В качестве базы в зной особенно хороши сумки светлых оттенков или из текстиля. Но здесь совет не из серии "не носите летом черный". Носите. Просто в облегченных фактурах он будет смотреться гораздо гармоничнее», — объяснила эксперт.
Ранее Гудошина посоветовала женщинам отказаться от купальников с полосками и рюшами.