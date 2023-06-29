Стилист перечислила основные ошибки в создании летних образов

Гудошина призвала женщин отказаться от микрошорт. По ее словам, они уже не в тренде, а от жары спасают не лучше (а иногда и хуже), чем удлиненные джинсовые шорты или легкие свободные брюки.

«Одежда с открытыми плечами, асимметричными вырезами и на тонких бретелях требует определенного белья. Как правило, это бюст с отстегивающимися бретелями, но никак не с прозрачными лямками. Здесь эффект такой же как с телесными носками: их как бы и нет, но все их почему-то видят», — отметила собеседница «Мосленты».

Она подчеркнула, что сегодня даже обладательницам пышных форм несложно найти в магазинах удобные варианты бюстгальтеров без лямок. Как правило, это недешево, но стоит того.

«Плюс всегда остается вариант закрыть бретели легким вторым слоем: рубашка из льна в таком случае — отличное решение», — заявила стилист.

К одежде важно грамотно подбирать аксессуары. Так, совершенно неуместно в «комплекте» с легким платьем будет смотреться сумка из плотной кожи, которая отлично дополняла образы осенью, зимой и весной.

«В качестве базы в зной особенно хороши сумки светлых оттенков или из текстиля. Но здесь совет не из серии "не носите летом черный". Носите. Просто в облегченных фактурах он будет смотреться гораздо гармоничнее», — объяснила эксперт.

Ранее Гудошина посоветовала женщинам отказаться от купальников с полосками и рюшами.