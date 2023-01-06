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20:31, 06 января 2023
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Мужчину в Москве оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Мужчину в Москве оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, изначально мужчина был привлечен к административной ответственности по статье КоАП «Занятие проституцией». В суде он признал вину и заявил, что также занимается оказанием интимных услуг, за что ему был назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

После этого суд рассмотрел новый протокол в отношении россиянина. Его составили по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети «Интернет». Стало известно, что мужчина публиковал в открытом доступе в сети фотографии в женском образе, в чем свою вину он тоже признал.

Ранее клинику красоты, принадлежащую известному блогеру Гусейну Гасанову, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сообщалось,что в учреждении пациентам делали уколы ботокса сотрудники без медицинской лицензии.

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