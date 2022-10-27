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06:40, 27 октября 2022
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Худрук столичного театра назвал отличительную особенность москвичей

Худрук столичного театра назвал отличительную особенность москвичей
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Отличительную особенность москвичей назвал в интервью «Москвич Mag» художественный руководитель театра имени Гоголя Антон Яковлев. По его словам, раньше между жителями столицы и других регионов было больше различий.

«Провинциальность людей из других городов была очевидной по сравнению с Москвой. Это чувствовалось прежде всего в неравных возможностях, доступности разных культурных и материальных благ», — объяснил Яковлев.

На сегодняшний день москвичи принципиально отличаются ритмом жизни, отметил худрук театра. «Даже по сравнению с Питером наш город живет на других скоростях», — сказал он.

Ранее об особенностях жителей столицы рассказал известный российский диджей Грув (Евгений Рудин). По его мнению, москвичи отличаются открытостью и незакомплексованностью.

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