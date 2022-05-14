Переехавшая в Рим россиянка назвала специфические особенности итальянцев

«Скажем, оптика моего мужа официально открывается в 9 утра. Но на практике… В 9 утра он идет в бар, где сидит с владельцами других соседних магазинчиков. Пока они не наговорятся, не обсудят, кто какой вчера гол забил, они не успокаиваются», — привела пример героиня интервью. Брянцева рассказала, что практически все итальянские магазины работают с перерывом на три часа в день.

Главным ритуалом итальянцев эмигрантка в шутку назвала «потрындеть и попить кофе». Девушка отметила, что москвичи после работы предпочитают отправиться домой и лечь спать. Итальянцы же после трудового дня собираются в барах, пиццериях и тратториях. «Вы болтаете, не останавливаясь, до ночи. А потом, кто-то идет еще и в паб, и там, как говорится, догоняется», — описала Брянцева типичный вечер в Риме.

Ранее блогер Кристина Бошчех, переехавшая в Иран вслед за мужем, рассказала о схожем менталитете русских и иранцев.