Названы особенности весенней волны COVID-19

Предположительные особенности весенней волны COVID-19 назвал научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков. Мнением специалиста поделилось агентство РИА Новости.

Новая волна коронавируса ожидается в России в начале мая. Измалков считает, что она будет похожа на волну омикрона: много заражений, относительно легкое течение болезни.

«Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой», — заявил эксперт.

По его мнению, COVID-19 никуда не денется, но перейдет в ранг сезонных вирусов. Это связано с тем, что большинство граждан уже перенесли его или вакцинировались, что укрепило коллективный иммунитет.

Измалков добавил, что о мерах предосторожности забывать не стоит: при плохом самочувствии всегда следует надевать маску. «Мы учим детей всегда отворачиваться и чихать в платок. Взрослым тоже необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности», — сказал специалист.

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