В Подмосковье выставили на продажу особняк без мебели за миллиарды рублей

Особняк стоимостью 4,14 миллиарда рублей выставили на продажу в элитном коттеджном поселке Флоранс в Одинцовском городском округе Подмосковья. Объявление опубликовали на известном сайте по аренде и продажи жилья.

Лот представляет собой участок с трехэтажным коттеджем общей площадью 1700 квадратных метров, прудом и футбольным полем. Кроме того, на участке площадью почти 100 «квадратов» расположены дом для гостей, беседка и небольшой гараж. Согласно опубликованным снимкам, внутри дома практически нет мебели, но везде — чистовая отделка.

Ранее в деревне Таганьково на Рублевке выставили на продажу резиденцию за 4,9 миллиарда рублей.