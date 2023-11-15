23:24, 15 ноября 2023
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В Подмосковье выставили на продажу особняк без мебели за миллиарды рублей
В Подмосковье выставили на продажу особняк стоимостью 4,14 миллиарда рублей.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Особняк стоимостью 4,14 миллиарда рублей выставили на продажу в элитном коттеджном поселке Флоранс в Одинцовском городском округе Подмосковья. Объявление опубликовали на известном сайте по аренде и продажи жилья.
Лот представляет собой участок с трехэтажным коттеджем общей площадью 1700 квадратных метров, прудом и футбольным полем. Кроме того, на участке площадью почти 100 «квадратов» расположены дом для гостей, беседка и небольшой гараж. Согласно опубликованным снимкам, внутри дома практически нет мебели, но везде — чистовая отделка.
Ранее в деревне Таганьково на Рублевке выставили на продажу резиденцию за 4,9 миллиарда рублей.