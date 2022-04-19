Ургант выставил на продажу подмосковный особняк с плесенью

Телеведущий и шоумен Иван Ургант выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе, сообщает KP.RU. По данным издания, в элитном доме в подмосковном поселке Горки-10 имеются проблемы с плесенью.

Ургант приобрел особняк в классическом европейском стиле в 2018 году за семь миллионов долларов, рассказал источник «Комсомолки». Площадь дома с пятью спальнями, тренажерным залом, СПА-зоной и летней террасой составляет более 1000 квадратных метров. По актуальному в тот момент курсу шоумен отдал за дом около 400 миллионов рублей. Сейчас недвижимость выставлена на продажу за меньшую сумму — за нее просят от 150 до 160 миллионов рублей.

Местные жители подтвердили изданию, что указанный дом принадлежит Урганту, однако добавили, что никогда не видели его в поселке. Источник из окружения телеведущего рассказал, что плесень быстро начала распространяться в доме, и семье пришлось съехать. По его словам, с тех пор особняк стоял закрытым.

Ранее отец Урганта сообщил, что его сын вернулся в Москву после поездки в Израиль. После этого мужчину, похожего на телеведущего, сняли на видео в московском ресторане. По данным KP.RU, Ургант действительно находится в России, но проживает в другом подмосковном поселке.