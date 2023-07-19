Служитель церкви освятил шлагбаум по просьбе москвичей и попал на видео
Москвичи вызвали служителя церкви на освящение шлагбаума.
Жители московского района Марьино попросили служителя церкви освятить шлагбаум. Религиозный обряд попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва 125».
«Сначала шлагбаум со скандалом устанавливали, потом разломали. Тогда жители попробовали решить вопрос с божьей помощью», — пояснили администраторы канала.
На кадрах запечатлено окропление священнослужителем конструкции и прилегающей к ней территории святой водой.
«Смех и грех», «Согласовывать законными методами даже не пробовали?!», «Ну и угар», «Позорище какое», «Дай бог здоровья шлагбауму и жену хорошую», — прокомментировали увиденное юзеры.
Ранее священник Русской Православной Церкви, теле- и радиоведущий Дмитрий Огнев рассказал, зачем люди ходят в церковь.