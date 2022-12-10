В программе Мясникова раскрыли главные правила избавления от лишнего веса

Основные правила избавления от лишнего веса раскрыли в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим Александром Мясниковым. О важности похудения рассказал академик РАН, вице-президент Кардиологического общества России Юрий Беленков.

«Лишний вес — это тяжелое состояние, чреватое развитием инсульта, инфаркта и диабета», — предупредил он. Приняв решение похудеть, по словам врача, следует держать во внимании несколько факторов: самоконтроль, рациональное питание, физическую активность. Диеты лучше придерживаться под врачебным контролем и при необходимости прибегать к лекарственной терапии.

Беленков порекомендовал обязательно включить в рацион 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, а также отказаться от сладкого. «На весы надо вставать регулярно, холодильник закрывать в 20:00, стрессы не заедать колбасой», — перечислил другие правила похудения эксперт.

Ранее Мясников назвал три способа ускорить обмен веществ. По его словам, метаболизм может меняться в течение жизни и зависеть от многих факторов.