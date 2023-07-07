Психолог дала советы по организации качественного отдыха в отпуске

Советы по организации качественного отдыха в отпуске дала в беседе с «Мослентой» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева.

Чтобы отпуск состоялся, а вы почувствовали себя наполненным, специалист призвала заранее осознать, какой именно отдых вам нужен. «Может быть, вы хотите встреч и веселья, или задушевных разговоров, или новых знаний и впечатлений, или спокойных прогулок и созерцания природы. Когда вы понимаете, в чем именно вы нуждаетесь в данный конкретный период своей жизни, гораздо легче организовать себе именно такой отдых», — сказала специалист.

Чтобы избавиться от усталости и выйти на работу полным сил, отдых желательно планировать заранее. Обычно к отпуску накапливаются разные дела, не сделанные за год, предупредила терапевт. Необходимо четко ограничить время, которое будет затрачено на эти «висяки».

По-настоящему расслабиться и переключиться с повседневных забот помогают поездки. Намного легче отправиться гулять, общаться, получать новые впечатления вдали от своего неразобранного шкафа и недоделанного ремонта, отметила психолог.

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