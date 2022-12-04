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09:49, 04 декабря 2022
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Отец Ивана Урганта высказался о карьере сына

Отец Ивана Урганта высказался о карьере сына
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

О карьере телеведущего Ивана Урганта высказался в разговоре с KP.RU его отец, актер Андрей Ургант. Он сообщил, что после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын не работает.

«У меня двое детей: Иван и Мария. Иван — актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек. Мария — домохозяйка, временно не работает и воспитывает двух моих внуков», — ответил актер на вопрос журналистов.

Ранее стало известно о местонахождении Урганта. Телеведущего заметили на премьере спектакля «Кабаре» в московском Театре наций.

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