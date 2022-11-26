Москвичи массово начали покупать отечественную газировку

Жители Москвы массово начали покупать газировку отечественного производства, о чем свидетельствуют данные аналитиков онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет, имеющиеся в распоряжении «Мосленты». Стало известно, что спрос на российские газированные напитки в столице вырос в 2,5 раза.

«Оказалось, что москвичи заказывают их чаще, чем жители других городов — на столицу приходится 15 процентов от всех купленных в стране бутылок с лимонадом. При этом в сентябре-октябре спрос на напитки отечественных производителей в Москве вырос в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2021 году», — рассказали в пресс-службе.

Самыми популярными оказались напитки «Черноголовки»: «Дюшес», «Тархун» и «Кола». Также среди фаворитов тоник «Evervess» и CoolCola, среди минеральной воды без сахара — Borjomi с линейкой Flavored.

По России в целом популярнее всего оказались «Байкал», «Дюшес» и «Лимон». «Тархун» чуть менее популярен, но также пользуется высоким спросом.

Уточняется, что двухлитровая бутылка газированного напитка обходится россиянам в 100-180 рублей. «Байкал» в среднем стоит 141 рубль, «Дюшес» — 128,6 рубля, «Кола» —131 рубль, а «Лимонад» — 144 рубля.

Ранее стоимость стакана газированной воды из автомата во времена СССР вспомнили пользователи сети. Устройства по продаже напитков массово появились в советских городах в 1950-х годах и работали с мая по сентябрь.