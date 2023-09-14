Собчак поделилась подробностями отказа пластического хирурга оперировать ее

Известная российская телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» вспомнила, как пластический хирург отказался оперировать ее из-за скандальной славы.

Она уточнила, что хотела исправить форму начавших нависать век, но хирург даже не стал браться за ее случай. Он объяснил это тем, что в случае неудовлетворенности результатами операции Собчак создаст ему большие проблемы.

«Шансы на возникновение осложнений у вас такие же, как и у любого нормального человека. А количество говна от вас — в десятки раз больше, чем от любого обычного пациента», — процитировала хирурга телеведущая.

Ранее 41-летнюю Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди.