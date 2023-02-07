Анфиса Чехова поделилась опытом отказа от кофе

Опытом отказа от кофе поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Анфиса Чехова. Она отметила, что решила отказаться от всех напитков, содержащих кофеин.

«Кофе гармонично вливался в меня, и я совсем не замечала последствий. Нарушения сна, вялость и сонливость в течение дня, резкие скачки давления, низкая энергия, частые перепады настроения, апатичность и депрессивность мыслей, тревожность и нервозность на ровном месте, ужасная забывчивость и рассеянность», — написала знаменитость.

Чехова решила провести эксперимент и отказаться от кофе и любых сортов чая, кроме травяного. По ее словам, уже через две недели после вывода этих напитков из рациона она заметила положительные изменения в организме. Телеведущая заявила, что стала крепко спать, избавилась от отеков, у нее появилось больше энергии, хорошее настроение, желание заниматься спортом. «Вот уже две недели держится ощущение, что жизнь прекрасна», — резюмировала она.

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