Ирина Салтыкова заявила об отказе от секса

Об отказе от секса из-за своей публичности заявила на шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ 57-летняя советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, телеведущая Ирина Салтыкова. Она пояснила, что таким способом решила максимально сократить появление нежелательных слухов о себе.

«Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради "хочу". Я постоянно себя сдерживаю. И ничего хорошего», — сказала она.

Кроме того, Салтыкова отметила, что не выходит замуж из-за завышенных требований к своему будущему избраннику. Она пояснила, что не хочет связывать свою жизнь с человеком ниже нее по социальному статусу.

Артистка была замужем только раз. В 1987 году она вышла замуж за солиста группы «Форум» Виктора Салтыкова, в браке с которым у них родилась дочь Алиса. Но спустя два года счастливой семейной жизни он начал злоупотреблять алкоголем и проявлять агрессию, из-за чего брак распался.

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