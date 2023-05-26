Парфюмер назвала причину отказаться от домашних ароматов

Отказаться от ароматов ради создания собственного запаха в доме призвала в беседе с «Мослентой» парфюмер бренда Pure Sense Мария Ушакова.

«Когда приходишь к человеку в гости, там всегда есть свой собственный аромат, который рассказывает о хозяине — кто-то курит, кто-то часто варит кофе, у кого-то в прихожей пахнет смесью парфюмов. Мне с детства казалось прикольным, что у всех дома пахнет по-разному», — сказала эксперт.

По словам Ушаковой, помимо придания жилью естественного домашнего запаха, она хочет, чтобы рецепторы иногда отдыхали. Она отметила, что иногда использует ароматические свечи, но жжет их нечасто.

Ранее парфюмер развеяла популярные мифы об ароматах и способах их выбора.