Открытие памятника Шатунову в Москве попало на видео

На кадры попали дети артиста — 10-летняя дочь Эстелла и 17-летний сын Дэннис, а также вдова Шатунова.

Сама скульптура выполнена из бронзы — Шатунов изображен с микрофоном в руках, одетый в футболку и джинсы.

Ранее сообщалось, что автором скульптуры стала Виктория Тищенко.