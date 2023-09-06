11:33, 06 сентября 2023
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Открытие памятника Шатунову в Москве попало на видео
Памятник певцу Шатунову открыли на его могиле в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Светский хроник»
Памятник российскому певцу, экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову открыли на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве в среду, 6 сентября, в день его 50-летия. Ролик с церемонии опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».
На кадры попали дети артиста — 10-летняя дочь Эстелла и 17-летний сын Дэннис, а также вдова Шатунова.
Сама скульптура выполнена из бронзы — Шатунов изображен с микрофоном в руках, одетый в футболку и джинсы.
Ранее сообщалось, что автором скульптуры стала Виктория Тищенко.