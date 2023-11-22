Раскрыта дата открытия катков в Москве

Открытие катков с искусственным льдом в пятницу, 24 ноября, анонсировал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Откроем катки с искусственным льдом уже в эту пятницу — 24 ноября. В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст — катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах», — написал градоначальник.

В парке «Яуза» будут доступны катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 километров и снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука, отметил Собянин.

Откроются бесплатный каток в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках», начнется зимний сезон проекта «Мой спортивный район», два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы, а в «Лужниках» пройдет праздник «Зимний день Московского спорта».

Ранее москвичей предупредили о метели со снегопадами.