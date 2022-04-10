Солист группы «Руки Вверх!» назвал отличительное качество москвичей

Российский певец, бизнесмен, солист и лидер известной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с «Москвич Mag» назвал главную отличительную особенность москвичей от жителей других городов.

«"Хочешь жить — умей вертеться" — это, пожалуй, главный девиз москвичей», — сказал он. По мнению музыканта, жители столицы всегда ориентированы на успех, развитие и достижение поставленных целей.

Это прежде всего люди с большими амбициями, которые и создают ритм города. Жуков добавил, что в столице могут ужиться не все, так как для кого-то жизнь здесь слишком «суетная и изматывающая». «Но стоит только войти в эту колею, как остановиться бывает уже сложно», — резюмировал он.

Ранее отличительное качество москвичей от жителей других городов назвала латвийская актриса театра и кино, модель и ведущая Агата Муцениеце.