Известный актер рассказал об отличиях москвичей от жителей других городов

Об отличиях москвичей от жителей других городов в беседе с «Москвич Mag» рассказал известный актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович.

«Москвичи ко многим вещам зачастую относятся болезненнее. Для них ширина тротуара может быть довольно сакральным понятием. Взгляд на Москву у человека, здесь не родившегося, думаю, чуть-чуть иной», — заявил он.

По мнению Аграновича, москвичи отличаются от остальных россиян еще и тем, что «не держат друг друга за руки». «Москва довольно эгоистичный город, город индивидуальностей, во многом с элементами снобизма. Конечно же, здесь встречаются и прекрасные, дружелюбные люди, вижу это по молодежи, которая стала более открытой, европейской. Но в целом человек в Москве не живет, а скорее выживает, тут каждый сам за себя. Ведь если ты остановился в этом городе, неминуемо столкнешься с какими-то проблемами. Конечно, если ты не наследный принц», — поделился мыслями актер.

Ранее об отличиях москвичей от жителей других городов высказался популярный телеведущий Андрей Петров. По его мнению, коренные обитатели столицы менее пробивные и менее деятельные, чем приезжие.