Названы главные отличия стресса от депрессии
Нейропсихолог Кушалиева заявила, что из стресса возможно извлечь пользу.
Основные отличия стресса от депрессии перечислила в беседе с «Мослентой» нейропсихолог, тренер по энергетике Бибигуль Кушалиева. По ее словам, стресс — это ответная реакция на негативные ситуации и перенапряжение и его нельзя назвать исключительно отрицательным проявлением.
«Находясь в состоянии стресса, человек может извлекать пользу из определенных событий и достигать положительного результата. Стресс представляет собой временное явление, когда организм в ходе выброса адреналина реагирует на определенные факторы»
Бибигуль Кушалиева
нейропсихолог, тренер по энергетике
В результате стресса, например, человек может работать над сложным деловым проектом, который «нужно было сдать еще вчера», и получить блестящий результат, или выдать на собеседовании остроумный ответ, пояснила она.
Когда стрессовых факторов становится слишком много и они продолжаются долгое время, он может перейти в депрессию, добавила эксперт.
Она уточнила, что этим заболеванием страдают более пяти процентов людей в мире. В отличие от стресса депрессия является серьезной проблемой, приводящей к эмоциональным страданиям, полной потере работоспособности и трудностям при общении.
«Люди, страдающие от подобного состояния, ощущают полное безразличие к окружающему миру, подавленность, утопают в своих отрицательных эмоциях. Если при стрессе человек ощущает учащенное сердцебиение, покраснение лица и шум в голове, то при депрессии он не чувствует никаких физических проявлений»
Кроме того, людям в таком состоянии кажется, что мир в буквальном смысле визуально стал более серым, утратил краски. В этом состоянии человеку хочется меньше двигаться и есть, больше спать и прокручивать негативные мысли в голове.
Находиться в состоянии депрессии длительное время опасно, поэтому имеет смысл обратиться за помощью к специалисту, подчеркнула Кушалиева.
«У стресса и депрессии мало общего. И то, и другое состояние является ответной реакцией человеческого организма на раздражающие факторы, но если в первом случае из происходящего состояния можно извлечь реальную пользу, то второй пункт представляет собой серьезную опасность для нервной системы»
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