Названы главные отличия стресса от депрессии

Когда стрессовых факторов становится слишком много и они продолжаются долгое время, он может перейти в депрессию, добавила эксперт.

Она уточнила, что этим заболеванием страдают более пяти процентов людей в мире. В отличие от стресса депрессия является серьезной проблемой, приводящей к эмоциональным страданиям, полной потере работоспособности и трудностям при общении.