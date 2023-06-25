Москвичи назвали отличия советских выпускников от современных

Отличия советских выпускников от современных назвали москвичи в комментариях к публикации архивной фотографии в Telegram-канале «Старая Москва». По их мнению, в советские годы молодые люди имели более взрослые черты лица и сдержанность в одежде.

«Выглядят как 30-летние. Все взрослые лица. Сейчас школу заканчивают с детскими лицами», «Посмотришь на старые фото и душа плачет. Какое время было спокойное, молодежь с открытыми чистыми лицами, взгляд добрый, одеты пристойно, без вычурности и пошлости. А сейчас, жуть! Особенно девочки одеваются», «Девушки не похожи на женщин легкого поведения. Взросление в 60-е было другим», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что проведение школьных и общегородского выпускных в Москве перенесли с 24 июня на 1 июля.