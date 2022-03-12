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Уехавшая из Москвы певица рассказала об отношении балийцев к русским

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Уехавшая из Москвы певица рассказала об отношении балийцев к русским
Фото: Pixabay

Переехавшая из Москвы на Бали певица Настя Чудеса в беседе с «Мослентой» рассказала об отношении жителей острова к русским.

Россиянка отметила, что общение с местными у нее и ее друзей складывается отлично. «Они классные ребята. Хозяин дома, который мы снимаем, сказал при первой встрече: "Давай начнем разговор от сердца к сердцу. Все мы братья и сестры, и я всегда общаюсь со всеми, как со своей семьей". И правда, он так и живет. У него жена и пятеро детей. Он очень дружественный», — рассказала артистка.

Чудеса отметила, что в целом балийцы — культурные, самодостаточные, улыбчивые люди. Даже тех, кто живет простой жизнью, много света и радости в глазах, подчеркнула она.

Ранее москвич рассказал о своем решении переехать из столицы в Нью-Джерси.

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