Стали известны причины отличия сельского отношения к деньгам от городского

«В деревне все по-другому: если у тебя есть дом и хоть какое-то минимальное хозяйство, ты можешь, конечно, еще куда-то сходить, где-то подработать, но это уже не так важно. Тебе достаточно. Тебе просто многого не нужно», — объяснила Артес.

Человеку, который родился и вырос в деревне, неоткуда брать мотивацию, считает собеседница «Мосленты». «Почти нет движка, который бы его шевелил, заставлял двигаться. В деревне очень легко остановиться и подвиснуть в каком-то одном состоянии. И внезапно ты начинаешь думать: а мне и так нормально, ничего делать не надо, все хорошо», — рассказала она.

Ранее неидеальным подростком назвала Стамбул переехавшая в этот турецкий город москвичка.