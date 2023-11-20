Стали известны причины отличия сельского отношения к деньгам от городского
Переехавшая в деревню горожанка заявила об отсутствии стимула работать у сельчан.
Причины отличия сельского отношения к деньгам от городского назвала «Мосленте» переехавшая в деревню горожанка, основательница проекта «Село оно мое» Надежда Артес. Она заявила об отсутствии стимула работать и зарабатывать у сельчан.
В наших города полно людей, которые занимаются чем угодно, только не тем, что им по-настоящему нравится. Они не ощущают себя счастливыми. Этому есть ряд причин — например, в Москве мало кто может просто взять и приобрести собственное жилье. Поэтому приходится думать в первую очередь о заработке, а не о самореализации
«В деревне все по-другому: если у тебя есть дом и хоть какое-то минимальное хозяйство, ты можешь, конечно, еще куда-то сходить, где-то подработать, но это уже не так важно. Тебе достаточно. Тебе просто многого не нужно», — объяснила Артес.
Человеку, который родился и вырос в деревне, неоткуда брать мотивацию, считает собеседница «Мосленты». «Почти нет движка, который бы его шевелил, заставлял двигаться. В деревне очень легко остановиться и подвиснуть в каком-то одном состоянии. И внезапно ты начинаешь думать: а мне и так нормально, ничего делать не надо, все хорошо», — рассказала она.
Ранее неидеальным подростком назвала Стамбул переехавшая в этот турецкий город москвичка.