Раскрыты подробности отношений автора «Незнайки» с сыном и внуком

Подробности отношений автора «Незнайки», писателя Николая Носова с сыном и внуком раскрыл в материале «Мосленты» историк и журналист Валерий Бурт.

Носов тепло относился к своему ребенку и проводил с ним много времени. Писатель был так же привязан и к внуку. Они часто гуляли вместе по Москве, изучая природу, отметил историк.

«Носов любил покупать внуку игрушки. Тот вспоминал, как они однажды поехали в магазин «Лейпциг» на Ленинском проспекте и привезли оттуда диковинные в то время немецкие машинки. Игорь тут же принялся играть с ними, и вскоре к нему присоединился дед», — рассказал Бурт.

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