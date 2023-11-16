Режиссер сериала «Раневская» рассказал об отношениях с известными актрисами

Режиссер популярных сериалов «Раневская» и «Екатерина. Фавориты» Дмитрий Петрунь рассказал «Мосленте» о своих отношениях с известными актрисами. Он назвал сложным свой творческий союз с Мариэттой Цигаль-Полищук.

Петрунь отметил, что сначала их с актрисой не связывали благодушные отношения. «Я был излишне строг и придирчив. Но, возможно, это было одно из обстоятельств, которое помогло Мариэтте создать образ Фаины Георгиевны Раневской», — заявил он.

Со звездой «Екатерины» Мариной Александровой у режиссера сложились прекрасные отношения. Петрунь отметил, что ранее снимал сериал «Операция "Валькирия"» с Александровой и остался доволен.

Ранее народная артистка СССР Людмила Чурсина рассказала о своих отношениях с сыном руководителя СССР Юрия Андропова.