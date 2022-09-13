Психолог раскрыла основные правила для сохранения отношений в паре

Основные правила для тех, кто стремится сохранить отношения в паре, раскрыла «Мосленте» психолог Юлия Никас. Прежде всего, эксперт посоветовала не отказываться от своих интересов.

«Нужно сохранять себя, свои стремления, желания, свой круг общения. Не стоит растворяться в любимом человеке, каждый должен оставаться самостоятельной личностью, уметь легко проводить свободное время без партнера», — пояснила эксперт. Она посоветовала найти себе хобби и время от времени встречаться с друзьями.

Не стоит контролировать партнера и «душить» его ревностью и чрезмерным вниманием. «Отсутствие контроля, уверенность в себе и собственные интересы провоцируют стремление завоевывать, привлекать — и это куда интереснее. Работает в обе стороны — как с мужчиной, так и с женщиной», — объяснила психолог.

Важно разговаривать с партнером о совместном будущем и настоящем, чтобы понимать, насколько ваше видение совпадает. «Люди разные и мыслят разными категориями. Можно заранее прописать на бумаге все, а затем обсудить с любимым человеком, чтобы ничего не упустить», — порекомендовала Никас. Точно так же нужно разговаривать о проблемах и не копить претензии.

Отношения развиваются и сохраняются за счет совместных положительных эмоций, отметила психолог. Поэтому партнерам важно находить общие занятия. «Настольный теннис, вечернее лото, зажигательные танцы, парный твистер, воскресные походы с рюкзаками — что угодно. Главное, чтобы это не было радостью для одного, но повинностью для другого», — заявила она.

Никас напомнила о важности честности как перед партнером, так и перед самим собой. Со спутником жизни надо делиться страхами и сомнениями, а также держать данные обещания. Кроме того, не нужно смотреть на партнера через призму собственных травм. «Не «навешивайте» свои комплексы на поведение другого. Откровенно признавайтесь себе, насколько вы счастливы, что вас не устраивает, но главное — что в этом всем исходит именно от вас?» — отметила эксперт.

Необходимо уважать своего партнера, подчеркнула Никас. «Не обсуждайте негативные черты партнера с друзьями и родными, понимайте и принимайте мнение другого. Не злитесь на его хобби, интересы, взгляды, товарищей», — пояснила она. По словам психолога, можно вернуть в отношения страсть, однако потерянное уважение восстановить невозможно.

Ранее советы по выходу из абьюзивных отношений дала психолог-расстановщик, автор книг Юлия Хадарцева. Для этого, по ее словам, следует развивать самостоятельность и финансовую независимость.