Отоларинголог предупредил об опасных последствиях насморка

Об опасных последствиях хронического насморка предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Его процитировало агентство Ura.ru.

По словам специалиста, хронический насморк (ринит) не только доставляет человеку дискомфорт, но и способствует плохой вентиляции головного мозга. Это приводит к головным болям, недосыпанию, возникновению храпа, апатии и создает угрозу инсультов и инфарктов.

Зайцев подчеркнул, что, если насморк не лечить, он может остаться с человеком навсегда и привести к весьма неприятным последствиям. «Некоторые считают, что это нормально, когда из носа происходят какие-то выделения, но это не так», — заявил он, посоветовав не испытывать судьбу и заботиться о своем здоровье вовремя. Наиболее склонными к ринитам являются люди с искривленной носовой перегородкой, то есть две трети населения, заявил врач.

Ранее невролог, главный врач пансионата РАН Мария Медведева рассказала об опасности клещевого энцефалита. Медик перечислила симптомы, которые могут появиться после укуса паразита.