11:50, 11 ноября 2023
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Определены самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
Юрист Астаева назвала июль и октябрь выгодными месяцами для отпуска в 2024 году.
Фото: Стрингер / «Лента.ру»
Июль и октябрь выгодными месяцами для отпуска в 2024 году назвала РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
Чем больше в месяце рабочих дней, тем большая сумма отпускных будет выплачена работнику, отметила специалист. По ее словам, соответствующие выплаты определяются за последний год путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Астаева уточнила, что самым невыгодным для отпуска месяцем станет январь. Из-за большого количества праздничных выходных в нем будет только 17 рабочих дней.
Ранее стало известно количество нерабочих дней в новогодние праздники.