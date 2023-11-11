Определены самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Июль и октябрь выгодными месяцами для отпуска в 2024 году назвала РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

Чем больше в месяце рабочих дней, тем большая сумма отпускных будет выплачена работнику, отметила специалист. По ее словам, соответствующие выплаты определяются за последний год путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Астаева уточнила, что самым невыгодным для отпуска месяцем станет январь. Из-за большого количества праздничных выходных в нем будет только 17 рабочих дней.

Ранее стало известно количество нерабочих дней в новогодние праздники.