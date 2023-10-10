15:28, 10 октября 2023
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Врач назвала основные признаки отравления кофеином
Врач Кашух назвала озноб и диарею признаками отравления кофеином.
Фото: Unsplash
Основные признаки отравления кофеином назвала в беседе с Pravda.ru эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Врач подчеркнула, что безопасная ежедневная доза кофеина для взрослого — 400 миллиграммов, что равно пяти кружкам.
Среди признаков отравления специалист выделила тремор, озноб, головную боль, тошноту, тахикардию, головокружение, обильное потоотделение, судороги и диарею. Регулярное злоупотребление кофеином грозит бессонницей и тревожностью.
Кашух подчеркнула, что особенно опасна передозировка кофе и чаем людям, страдающим сердечными, сосудистыми и почечными заболеваниям.
Ранее Роспотребнадзор заявил о влиянии энергетиков на нервную и сердечно-сосудистую систему.