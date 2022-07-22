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Известная журналистка рассказала об отстреле собак Никитой Михалковым

Известная журналистка рассказала об отстреле собак Никитой Михалковым
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Об отстреле собак режиссером Никитой Михалковым рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная журналистка Мария Слоним. Она сослалась на историю, услышанную от жены Михалкова, основательницы благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой.

«Я сидела на ужине в доме на Кутузовском у моего приятеля, английского журналиста, рядом с Татьяной, которая почему-то знала, что я безумная собачница и что у меня куча собак. И она с грустью мне поведала, что сама любит собак, но Никита отстреливает любую собаку, которая каким-то образом оказывается на их участке на Николиной Горе, прямо стреляет по ним прицельно», — написала Слоним.

Журналистка добавила, что в момент их беседы на глазах Михалковой были слезы.

Ранее сообщалось, что во время спектакля на сцену, где стоял Никита Михалков, полетел тяжелый предмет и упал возле его ног, чуть не задев мужчину. Актер и режиссер остался на сцене и доиграл спектакль до конца, однако не оставил это дело без разбирательства.

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