Сексолог перечислил влияющие на отсутствие оргазма у женщины факторы

Влияющие на отсутствие оргазма или вызывающие проблемы с его достижением у женщины факторы перечислил в беседе с «Газетой.ру» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько. К этому, по его словам, могут привести в том числе вредные привычки.

«Такие трудности у представительниц прекрасного пола могут быть связаны с сильной тревогой, неврозами или депрессией. Свою лепту вносит и нездоровый образ жизни: регулярное употребление алкоголя и курение могут снижать либидо, препятствовать возбуждению и достижению оргазма», — заявил Гулько.

Проблемы сексуального характера могут быть связаны со строгим воспитанием и недостатком знаний в этой области. Значимую роль играет и негативный сексуальный опыт в прошлом или сложные отношения с нынешним партнером, отметил врач.

«Негативный отпечаток на сексуальную сферу могут отложить сухость влагалища, боли во время секса, эндокринные и другие заболевания», — добавил эксперт.

Ранее пользу регулярных занятий сексом объяснил уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он особенно порекомендовал регулярную половую жизнь людям старше 50 лет.