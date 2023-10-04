Психолог рассказала о последствиях отсутствия у ребенка отца

О последствиях отсутствия у ребенка отца в беседе с «Мослентой» рассказала психолог Наталья Ливенская. Эксперт предупредила о развитии тревожности у растущих без отца детей.

В случае, если без отца остался мальчик, ему сложнее будет найти человека, с которым он сможет себя идентифицировать. Однако, если у него есть другие старшие родственники мужского пола, ребенок может на их примере понять роль мужчины в семье.

Специалист отметила, что психика человека в любом случае адаптируется к неприятным жизненным изменениям. «Человек довольно устойчив сам по себе, и у нас есть много возможностей для восстановления», — отметила она.

Ранее были названы четыре правила выстраивания прочных отношений отца и дочери.