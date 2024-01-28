Опубликовано 28 января 2024, 00:23
1 мин.
Назван простой способ отучиться от переедания зимой
Диетолог Островская: чтобы меньше хотелось сладкого, купите лампы дневного света.
Фото: Unsplash
Простой способ отучиться от переедания зимой раскрыла «Мосленте» врач-эндокринолог, диетолог Елена Островская.
«Чтобы меньше хотелось есть сладкое и жирное, есть отличный лайфхак. Поскольку такая тяга во многом зависит от недостатка солнца, можно купить лампы дневного света и включать их во время завтрака», — заявила доктор.
Островская пояснила, что благодаря яркому свету гормоны надпочечников начинают вырабатываться усиленно. Именно они отвечают за бодрость и активность.
Ранее диетолог оценила вред переедания в праздники.