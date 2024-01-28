Назван простой способ отучиться от переедания зимой

Простой способ отучиться от переедания зимой раскрыла «Мосленте» врач-эндокринолог, диетолог Елена Островская.

«Чтобы меньше хотелось есть сладкое и жирное, есть отличный лайфхак. Поскольку такая тяга во многом зависит от недостатка солнца, можно купить лампы дневного света и включать их во время завтрака», — заявила доктор.

Островская пояснила, что благодаря яркому свету гормоны надпочечников начинают вырабатываться усиленно. Именно они отвечают за бодрость и активность.

Ранее диетолог оценила вред переедания в праздники.