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09:14, 25 декабря 2022
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Врач назвал способ избежать ожирения печени

Врач назвал способ избежать ожирения печени
Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Способ избежать жирового гепатоза, или ожирения печени, назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Эта болезнь возникает из-за чрезмерного потребления углеводов и простых сахаров.

«Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение дает в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель. Печеночная масса становится очень жирной, образуется жировой гепатоз», — описал эксперт механизм возникновения недуга.

Прежде всего, для здоровья печени стоит контролировать свой рацион. Необходимо отказаться от продуктов, содержащих простые углеводы — фастфуд, сладкие напитки, выпечку и десерты. Поможет и снижение количество такой еды в ежедневном рационе, отметил Садыков.

Ранее Садыков назвал неочевидные причины ожирения. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчету калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.

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