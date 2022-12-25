Врач назвал способ избежать ожирения печени

Способ избежать жирового гепатоза, или ожирения печени, назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Эта болезнь возникает из-за чрезмерного потребления углеводов и простых сахаров.

«Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение дает в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель. Печеночная масса становится очень жирной, образуется жировой гепатоз», — описал эксперт механизм возникновения недуга.

Прежде всего, для здоровья печени стоит контролировать свой рацион. Необходимо отказаться от продуктов, содержащих простые углеводы — фастфуд, сладкие напитки, выпечку и десерты. Поможет и снижение количество такой еды в ежедневном рационе, отметил Садыков.

Ранее Садыков назвал неочевидные причины ожирения. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчету калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.