Падчерица Ивана Урганта опубликовала откровенное фото

Падчерица шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе (Куталия) опубликовала откровенное фото. 23-летняя девушка снялась в белье для своего Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta).

На фото Кикнадзе позирует в трусах и белой майке с вырезом, сидя на полу. В зубах она держит сигарету.

Мать Эрики — Наталья Кикнадзе, заключившая брак с Ургантом в 2007 году. Биологический отец девушки — бизнесмен Теймураз Куталия, однако Эрика называет своим отцом Урганта.

Ранее падчерица Урганта восхитила сеть провокационным видео.