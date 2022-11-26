Названы пять простых продуктов для улучшения памяти

Пять простых продуктов для улучшения памяти назвал в беседе с изданием «Тюменская область сегодня» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. В первую очередь, по его словам, в рацион следует добавить зеленые листовые овощи: салат, укроп, шпинат, мяту и другие.

«Ягоды улучшают интеллектуальную работоспособность, увеличивая кровоснабжение, ускоряя доставку кислорода в головной мозг и защищая сосуды. В результате этих процессов повышаются интеллектуальные возможности и способность усвоения информации. Пигменты помогают улучшить память», — добавил он.

Еще один необходимый для улучшения памяти продукт — рыба жирных сортов, в которой содержатся незаменимые жиры омега-3 и жирные кислоты. Врач отметил, что в рацион также следует включить чай и кофе, так как эти напитки способны увеличить способности человека обрабатывать большие потоки информации.

Последний продукт — орехи, являющиеся хорошим источником белка, жиров, клетчатки и многих минералов, необходимых для полноценной работы мозга, заключил Лебедев.

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