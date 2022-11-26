Люди
20:25, 26 ноября 2022
1 мин.

Названы пять простых продуктов для улучшения памяти

Названы пять простых продуктов для улучшения памяти
Фото: Timo Volz / Unsplash

Пять простых продуктов для улучшения памяти назвал в беседе с изданием «Тюменская область сегодня» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. В первую очередь, по его словам, в рацион следует добавить зеленые листовые овощи: салат, укроп, шпинат, мяту и другие.

«Ягоды улучшают интеллектуальную работоспособность, увеличивая кровоснабжение, ускоряя доставку кислорода в головной мозг и защищая сосуды. В результате этих процессов повышаются интеллектуальные возможности и способность усвоения информации. Пигменты помогают улучшить память», — добавил он.

Еще один необходимый для улучшения памяти продукт — рыба жирных сортов, в которой содержатся незаменимые жиры омега-3 и жирные кислоты. Врач отметил, что в рацион также следует включить чай и кофе, так как эти напитки способны увеличить способности человека обрабатывать большие потоки информации.

Последний продукт — орехи, являющиеся хорошим источником белка, жиров, клетчатки и многих минералов, необходимых для полноценной работы мозга, заключил Лебедев.

Ранее шесть подходящих для правильного питания (ПП) продуктов, которые могут быть вредны в больших количествах, назвала врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.