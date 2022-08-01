Разин почтил память Шатунова на 40-й день со смерти артиста

Память экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на 40-й день с его смерти почтил продюсер Андрей Разин. На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он опубликовал несколько фотографий музыканта с подписью.

«Считаю, что Юра был самой яркой вспышкой советской и российской эстрады. Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объеме. Я сделал все возможное, чтобы об этом парне столетиями помнили люди», — написал Разин. Продюсер указал, что когда-то именно он привез Шатунова в Москву и полностью изменил его жизнь.

В июне текущего года «Лента.ру» сообщала, что между покойным артистом и Разиным долгое время шла борьба за права на исполнение песен «Ласкового мая». Тогда же экс-солисту музыкальной группы удалось через суд вернуть права на исполнение главных хитов.