Родственники Пьера Нарцисса захотели установить в Москве памятник в его честь

Памятник в честь умершего музыканта Пьера Нарцисса планируют установить в Москве его родственники. Экс-супруга артиста Валерия Калачева рассказала Telegram-каналу SHOT, что скульптуру они хотят видеть возле МГУ имени М.В. Ломоносова или РУДН.

«Сотни людей просят это сделать. Просто потому, что он не только пел, он объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки», — объяснила она.

По словам Калачевой, на проект уже нашлись спонсоры. При этом помочь финансово могут и все желающие. Сейчас необходимо разработать проект памятника.

Пользователи сети такой задумки не оценили. Многие высказались против установки памятника артисту в столице.

«Зачем он там нужен? Что он такого сделал, чтобы памятник ему ставить?», «Это за какие слуги? За пару концертов в стране?», «А что возле МГУ? Давайте уже на Красной площади», «Вы меня извините, конечно, но он не настолько выдающийся, чтобы ему памятник ставить при университете», — прокомментировали юзеры.

Ранее стало известно, что в Москве задумали открыть аллею славы, посвященную певцам Юрию Шатунову, Виктору Цою, Владимиру Высоцкому и другим популярным отечественным музыкантам.