Известный художник раскритиковал памятник Борису Моисееву

Памятник певцу Борису Моисееву раскритиковал художник Никас Сафронов в интервью PROZVEZD. Он отметил, что монумент вышел шаблонным.

«Я уверен, что скульптор отнесся к своей работе очень серьезно и профессионально. Но мне кажется, он мог бы проявить большую фантазию. А этот монумент довольно стандартен — похожих много на могилах и чиновников, и людей, которые погибали в разборках еще в далекие 90-е», — пояснил Сафронов.

Художник также отметил, что Моисеев на памятнике не похож на певца в реальной жизни. Однако Сафронов подчеркнул, что сам факт появления скульптуры на надгробии артиста в срок — это хорошо.

Ранее стало известно, что скульптура в память о заслуженном артисте России откроется 27 сентября 2023 года на 21 участке Троекуровского кладбища.