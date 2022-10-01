На Новодевичьем кладбище установили памятник легендарному режиссеру

На Новодевичьем кладбище в Москве установили памятник легендарному режиссеру и актеру Владимиру Меньшову. Об этом в своем Telegram-канале сообщила дочь артиста, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

«Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем. Для нашей семьи это было важным делом. Важным днем. И большим событием», — написала она.

Открытие монумента состоялось 30 сентября. На церемонии присутствовали родные и коллеги режиссера. Скульптура представляет собой прямоугольную стелу с отверстием в центре, сквозь которое пролетают белые голуби, также птицы находятся около памятника и на его вершине.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. У него были диагностированы двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.