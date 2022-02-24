Лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы

Лидер группы «Бахыт-Компот», музыкант Вадим Степанцов вспомнил о «панковских» местах столицы. Их он назвал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Самым ярким рок-клубом конца СССР, по мнению Степанцова, стало заведение «Секстон» в районе Аэропорта. «Это был самый яркий на те времена рок-клуб: оттуда поднималось движение "Ночные волки" — и Сукачева там видел, и Кинчева, и Крупнова. Кого только не перевидал!», — вспомнил музыкант. Он также высоко оценил заведения «Титаник», «Пилот», и «Манхэттен» из 90-х.

«За остатками панк-города сегодня не ко мне. Я давно этим перестрадал и переболел», — признался герой интервью. Он отметил, что после определенного возраста необходимо перерасти эту субкультуру и идти дальше. «Если панк-жизнь тебя не вырубила до 25 и 27 лет, то ты превращаешься в охламона и бомжа, по крайней мере внешне», — заключил артист.

Ранее москвичи назвали свое «место силы» в центре Москвы.