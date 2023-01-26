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16:38, 26 января 2023
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Звезда сериала «Папины дочки» высказалась об участии в новом сезоне

Звезда сериала «Папины дочки» высказалась об участии в новом сезоне
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об участии в новом сезоне «Папиных дочек» высказалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), звезда сериала, актриса Дарья Мельникова.

«Меня не будет в новых "Папиных дочках". Я не знаю причин (догадываюсь), но продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту. Сожаления я никакого по этому поводу не испытываю, разве что досаду, что они упустили возможность собрать всех нас вместе и порадовать фанатов сериала», — написала артистка.

По словам Мельниковой, она изначально согласилась участвовать в проекте из-за «забавной ностальгии и веселья». Но отметила, что сейчас никакой трагедии нет, а сериал для нее навсегда останется воспоминанием детства.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» показала фигуру после родов.

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