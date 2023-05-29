Перечислены актуальные летом-2023 парфюмерные ароматы

Актуальные летом 2023 года ароматы назвал в беседе с «Мослентой» парфюмер Павел Попов. По словам эксперта, в парфюмерном гардеробе желательно иметь три-пять ароматов.

Попов выделил несколько основных направлений. Так, для утра подходят цитрусовые, древесные, зеленые ноты (травы, листвы, почек, хвои, — прим. «Мосленты»), эти ароматы способствуют пробуждению, тонизируют и заряжают энергией.

Для летних свиданий, встреч с друзьям и вечерних мероприятий подходят цветочно-фруктовые, терпкие и фужерные ароматы, в последних встречаются ноты кумарина, бергамота, лаванды, дубового моха, шалфея.

Существуют также так называемые переключатели — домашние, расслабленные ароматы, которые могут успокоить, замедлить, переключить внимание и дополнить уютную атмосферу. В этом смысле стоит обратить внимание на акватические (водные с нотами водорослей, шалфея, розмарина, мяты и лаванды), молекулярные (синтетические, которые передают не только известные ароматы природы) и минеральные композиции, отметил Попов.

Ранее были названы главные ароматы Москвы.