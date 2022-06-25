Пародист рассказал о реакции Владимира Путина на номер о нем

О реакции президента России на номер о нем рассказал изданию «Москва. Северо-Запад» резидент проекта Comedy Club, известный пародист Владимира Путина Дмитрий Грачев.

«Мне рассказали, что Владимир Владимирович очень смеялся и даже аплодировал», — сказал он, вспомнив о выступлении в паре в Дмитрием Хрусталевым в 2004 году, на котором присутствовал Путин. Тогда юмористы продемонстрировали миниатюру о встрече двух президентов России.

При этом, по словам юмориста, он лично никогда не встречался с Владимиром Путиным. Грачев добавил, что в повседневной жизни старается абстрагироваться от полюбившегося многим образа, однако в последнее время стал замечать за собой интонации президента.

Ранее комик Евгений Петросян прокомментировал информацию об отъезде некоторых популярных юмористов из России.