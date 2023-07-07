Пашу Техника арестовали в Москве за татуировку со свастикой

Рэперу Паше Технику (Павлу Ивлеву) назначили административное наказание на публичную демонстрацию нацистской символики. Информация об этом появилась на портале Тверского районного суда столицы.

По данным СМИ, артиста арестовали на 13 суток за татуировку со сказочным персонажем Карлсоном со свастикой вместо пропеллера. Правоохранители также обратили внимание на рисунок с грифом на железном кресте на теле рэпера. Задержание Техника подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая на своей странице в соцсетях.

Ранее стало известно о состоянии Техника, проходящего лечение в наркологической клинике. Карицкая сообщила, что ее экс-супруг «проникся» программой реабилитации для зависимых «12 шагов».