Пашу Техника госпитализировали из-за наркотиков

В Москве вновь госпитализировали рэпера Павла Ивлева (Пашу Техника) из-за проблем с наркотиками. Пост об этом опубликовала в своем Telegram-канале экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина.

«Сейчас все пишут, что он в рехабе. Ребята, он не в рехабе! Это детокс. В детоксе он пробудет пару дней. Его капают и чистят», — прокомментировала Анохина информацию, появившуюся в СМИ.

Блогерша заявила, что Техник убивает себя и ей больно наблюдать за этим процессом. Она подчеркнула, что рэперу необходимо провести как минимум пару лет в реабилитационном центре. «Чтобы он прошел терапию и заново научился жить», — заключила Анохина.

Видео, на котором запечатлен Техник под действием запрещенных веществ, опубликовал YouTube-канал частной наркологической клиники в Москве. Лечащий врач рэпера подчеркнул, что давление и пульс пациента находятся в норме: сердечно-сосудистая система пациента уже не реагирует на передозировку.

В октябре текущего года Техник впал в кому после употребления наркотиков на вечеринке. Тогда его экстренно госпитализировали в столичное медучреждение.